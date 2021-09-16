Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli?

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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Bahadır Yenişehirlioğlu, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilenler. Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi. Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bahadır Yenişehirlioğlu merak konusu oldu. İşte Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilen Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu (d. 26 Mayıs 1962; Akhisar, Manisa), Türk aktör, hukukçu ve roman yazarı.

Doğum tarihi: 1962

Kaç yaşında: 59 yaşında

Nereli: Akhisar

ROMANLARI

• Aşk Çölü (2014)

• Beyaz Usta Siyah Çırak (2017) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Aşk Cephesi (2017)

• Kanaviçe (2017) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Kara Güneş (2017)

• Kerime (2017)

• Tahta At (2017)

• Son Hasat (2018)

• Hünkârım

• Antikacı

• Sonra Giydirir Aşk Esvabını

• Hanne (2020)

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Haber: Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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