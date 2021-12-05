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Bağlar Belediyespor, liderle berabere kaldı

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Bağlar Belediyespor, liderle berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli maçta Mazıdağ Fosfatspor'la 1-1 berabere kaldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli maçta Mazıdağ Fosfatspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bağlar Belediyespor, zirvede yer alan rakibini yenip lider olma hedefiyle çıktığı karşılaşmada Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'la berabere kaldı. Müsabakanın skorunu tayin eden goller ilk 45 dakikada geldi.

Konuk takım Muhammed Furkan Demir'in golüyle 1-0 öne geçerken, Bağlar Belediyespor bu gole Uğur Yontürk'le cevap verdi.

İkinci devrede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 12'ye, Mazıdağı Fosfatspor da 13'e çıkardı.

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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