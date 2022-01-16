Bağcılar'da ilk kez "Kaz Festivali" düzenlendi

Bağcılar'da düzenlenen 1. Geleneksel Kaz Festivali'nde vatandaşlara kaz eti, pilav ve ayran ikram edildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen 1. Geleneksel Kaz Festivali'nde vatandaşlara kaz eti, pilav ve ayran ikram edildi.

Festival, Bağcılar Belediyesi ile Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği tarafından, ilçede bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yerel sanatçıların türküler okuduğu etkinlikte Kafkas dansı gösterisi yapıldı.

Festivale katılan vatandaşlara Ardahan'dan getirilen kaz eti, pilav ve ayran ikram edildi.