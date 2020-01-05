BAĞCILAR'DA DAHA ÖNCE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İŞ YERİNDE YİNE YANGIN ÇIKTI
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BAĞCILAR'DA DAHA ÖNCE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İŞ YERİNDE YİNE YANGIN ÇIKTI

BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı.

05.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:28
BAĞCILAR'DA DAHA ÖNCE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İŞ YERİNDE YİNE YANGIN ÇIKTI
BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı. ekipleri  yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aynı iş yerinde daha öncede yangın çıktığı öğrenildi. Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de de yangın çıkmış ve 6 saat sonra  içeride mahsur kalan iki işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Görüntü dökümü------------------İtfaiyenin camları kırması-Binadan çıkan duman-Bina içindeki itfaiye-ARŞİV

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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