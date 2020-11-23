Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu

- Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu Samsun Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesinde atalık tohum "karakılçık buğdayı" toprakla buluştu.

- Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu

SAMSUN - Samsun Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesinde atalık tohum "karakılçık buğdayı" toprakla buluştu.

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada karakılçık buğdayının özellikler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Vedat Demir, "Karakılçık buğdayı, tamamen Anadolu'dan çıkmış bir tür buğdaydır. Yüzyıllar öncesinde bile topraklarımızda ekilip biçilmiştir. İçerdiği yüksek mineral, lif ve protein değerleri ile çok kıymetlidir. Glüten oranı, genetiği ile oynanmış buğdaylara kıyasla çok çok düşüktür. A, E, K, C vitaminlerini barındıran karakılçık buğdayının lezzeti de dillere destandır. Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile okulumuzun uygulama bahçesinin 7 bin metre karelik kısmına yerli atalık tohum 'karakılçık buğdayı'nı bugün ekiyoruz. Bafra Ovası'nda farkındalık oluşturmak için bugün bu önemli adımı hep birlikte atıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ata tohumunu yaşatmak, geliştirmek ve unutturmamak amacıyla bu projeye destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Bu ata tohumunun özellikle ilçemizde gelişmesi, arazilerimizde ekilmesi için gayret göstereceğiz. Biz bununla ilgili zaman zaman çalışmalar da yapıyoruz. Ata tohum takas şenlikleri düzenliyoruz. Bu sene pandemiden dolayı bunu yapamadık ama geçen sene ve ondan önceki senelerde yapmıştık. Ülkemizin çok değişik noktalarından insanlar buraya geliyorlar, ellerinde bulunan ve başka bölgelerde olmayan tohumları burada birbirleriyle takas ediyorlar. Dolayısıyla belki gün yüzüne çıkmamış, kaybolmak üzere ata tohumlarını bir vesile ile toprağın üzerine çıkartıyoruz, toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Bunlar kaybolmak üzere olan değerlerimiz. Bu değerlerimize sahip çıktığı için kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ziraat odası başkanımıza, okul müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de, "Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle ülkelerin bu dönemde üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesi de gıda arz güvenliğidir. Bu vesileyle Bafra gibi gelişmiş tarım arazilerine sahip, iklim bakımından elverişli bu bölgelerde çok önemli bir misyonumuz var. Bafra olarak ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahibiz. Bunu sürdürebilmemiz açısından kendimize özgü bu tür tohumlarla elde ettiğimiz tohumları Anadolu'ya ve ihtiyaç olan yurt dışındaki insanlara sunmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen protokol tarlaya girerek buğday ekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY