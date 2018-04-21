Bafra Cumhurbaşkanı İçin Koştu

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Yol Koşusu" büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından Bafra ilçesinde, "Bafra Dünya Lideri İçin Koşuyor" sloganı ile, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Yol Koşusu" düzenlendi. Öğrenci ve halktan oluşan yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen koşu, Fatih Mahallesi'nde bulunan Yeni Stadyum önünden start aldı. Yaklaşık 3 kilometrelik parkurda ter döken öğrenci ve vatandaşlara, ilçe halkından da destek geldi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son bulan koşunun sonunda erkeklerde Atakan Bayrı, kızlarda ise Gülşen Kılınç birinci oldu.

Program hakkında konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bafra'da ilk olarak Cumhurbaşkanımız adına düzenlemiş olduğumuz koşuya hoş geldiniz. Bu projenin sahibi Fatih Ortaokuludur. Bafra Belediyesi olarak bizler, spor adına yapılabilecek her türlü etkinliklerin arkasında durduk ve duruyoruz. Bugün bu koşunun ilk ayağı olmasına rağmen yine de güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Atletizm gerçekten çok gündeme getirilmedi ama insanın en kolay bir şekilde yapabileceği, fiili olarak gerçekleştirebileceği bir spordur. Atletizmin insanın sağlığına çok önemli katkı sağladığına inanıyorum. O bakımdan bütün hemşehrilerimize bu sporu yapmayı tavsiye ediyorum. Ben tekrar bu projeye katkı sağlayan, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, dereceye giren öğrencilere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından ödülleri verildi.

Programa ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. - SAMSUN