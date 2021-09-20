Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel
Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık'ı (38) bıçaklayarak, yaralayan Emre A., adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık'ı (38) bıçaklayarak, yaralayan Emre A., adliyeye sevk edildi. Emre A.'nın, babası Cemalettin A.'nın tutuklanması nedeniyle Yaşık ile kavga ettiği öğrenildi. Yaşık, 42 gün önce Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) tarafından silahla bacağından vurulmuştu.

Olay, dün 16.00 sıralarında, Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık ile Emre A. kavga etmeye başladı. Taraflar, birbirlerine bıçak çekerken, Adem Yaşık göğsünden yaralandı. Yaşık, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Adem Yaşık, ameliyatın ardından servise alındı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise bir süre sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Kavga sırasında sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Emre A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki işlemlerin ardından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

BABASI TUTUKLANDIĞI İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halk otobüslerinin son durağında 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda ise Adem Yaşık, araçtan indikten sonra uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan Cemalettin A. ve Y.A. (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İki aile arasında husumet bulunurken, Emre A.'nın, babası Cemalettin A.'nın tutuklanması nedeniyle Adem Yaşık ile kavga ettiği öğrenildi.

?


Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede

Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri
Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı

Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:37:29. #1.17#