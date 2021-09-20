Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık'ı (38) bıçaklayarak, yaralayan Emre A., adliyeye sevk edildi. Emre A.'nın, babası Cemalettin A.'nın tutuklanması nedeniyle Yaşık ile kavga ettiği öğrenildi. Yaşık, 42 gün önce Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) tarafından silahla bacağından vurulmuştu.

Olay, dün 16.00 sıralarında, Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık ile Emre A. kavga etmeye başladı. Taraflar, birbirlerine bıçak çekerken, Adem Yaşık göğsünden yaralandı. Yaşık, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Adem Yaşık, ameliyatın ardından servise alındı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise bir süre sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Kavga sırasında sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Emre A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki işlemlerin ardından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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