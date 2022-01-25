Baba olan Ozan Tufan'dan eşi ve evladına duygusal mesaj

İngiltere Premier Lig takımı Watford'da forma giyen Ozan Tufan, ilk evladını kucağına aldı. Rojin Haspolatlı ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Ozan, eşi ve oğlu için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren Ozan Tufan baba oldu. Tufan çifti, oğullarına Aren Kuzey adını verdi.

"ARTIK 3 KİŞİYİZ"

Ozan Tufan yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" dedi.

ARKADAŞLARINDAN TEBRİK

Ozan Tufan'ın paylaştığı fotoğrafa futbol dünyası yorum yağdırdı. Ozan'ın yakın arkadaşları Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü paylaşımın altına tebrik mesajı bıraktı.

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