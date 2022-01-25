Baba olan Ozan Tufan'dan eşi ve evladına duygusal mesaj - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baba olan Ozan Tufan'dan eşi ve evladına duygusal mesaj

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig takımı Watford'da forma giyen Ozan Tufan, ilk evladını kucağına aldı. Rojin Haspolatlı ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Ozan, eşi ve oğlu için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren Ozan Tufan baba oldu. Tufan çifti, oğullarına Aren Kuzey adını verdi.

Baba olan Ozan Tufan'dan eşine ve evladına duygusal mesaj

"ARTIK 3 KİŞİYİZ"

Ozan Tufan yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" dedi.

Baba olan Ozan Tufan'dan eşine ve evladına duygusal mesaj

ARKADAŞLARINDAN TEBRİK

Ozan Tufan'ın paylaştığı fotoğrafa futbol dünyası yorum yağdırdı. Ozan'ın yakın arkadaşları Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü paylaşımın altına tebrik mesajı bıraktı.

Baba olan Ozan Tufan'dan eşine ve evladına duygusal mesaj

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title