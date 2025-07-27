Aziz Yıldırım kime "Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" dedi?

Aziz Yıldırım kime 'Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım' dedi?
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'ın sarf ettiği sert sözler gündeme damga vurdu. "Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" çıkışı sosyal medyada tartışma yaratırken, bu sözlerin kime söylendiği merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım olayı ne? Aziz Yıldırım kime "Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" dedi? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım'ın sert sözleri dikkat çekti. "Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu sözlerin kime söylendiği ise büyük merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında ne oldu? Aziz Yıldırım kime "Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" dedi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AZİZ YILDIRIM KİME "BENİ KENDİNE SALDIRTMA, BAK SENİ ÇOK KÖTÜ YAPARIM" DEDİ?

Aziz Yıldırım, bu sert ifadeyi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Hamdi Akın'a yöneltti. Tartışmanın borçlarla ilgili bölümünde gerginlik yükselince Yıldırım,"Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım" diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu sözler toplantının en çok konuşulan anlarından biri olurken Hamdi Akın, geri adım atmadı. Bu sözlü atışma, toplantının en gerilimli anlarından biri olarak dikkat çekti.

Aziz Yıldırım kime 'Beni kendine saldırtma, bak seni çok kötü yaparım' dedi?Aziz Yıldırım olayı nedir

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