Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?
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Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?

ABD'de yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının kasım ayında 2 puan arttığını gösterdi

21.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:04
Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?

'nde yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği kasım ayında Başkan 'ı onaylayanların oranının 2 puan arttığına işaret etti.


Küresel araştırma şirketi Gallup'ın bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucuna göre Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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