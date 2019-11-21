Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?

21.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:04

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği kasım ayında Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının 2 puan arttığına işaret etti.



Küresel araştırma şirketi Gallup'ın bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucuna göre Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı. Euronews.com'da Görüntüle