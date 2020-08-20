Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak Azerbaycan Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yarın yapılacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Azerbaycan Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yarın yapılacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Sekiz takımının yer aldığı lige, Sumgayıt-Keşle ve Neftçi-Sebail karşılaşmaları ile start verilecek.

Azerbaycan Premier Ligi 2019-2020 Sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Ülkedeki karantina tedbirleri uzatılınca lig erken bitirilmişti.

Sezon şampiyonu ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar mevcut puan durumuna göre belirlenmiş, ligden düşmenin olmaması yönünde karar alınmıştı.

Kaynak: AA