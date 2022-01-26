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Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz tedariki başladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz tedariki başladı

Türkiye, Azerbaycan'dan kısa süreyle günlük 5 milyon metreküpe kadar ilave gaz tedarik edecek.

ARDAHAN (AA) - Türkiye, Azerbaycan'dan kısa süreyle günlük 5 milyon metreküpe kadar ilave gaz tedarik edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı.

Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süreli sağlanacağı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, bugün yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildi. Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

Azerbaycan, Doğalgaz, Ardahan, Türkiye, Ekonomi, Haber

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