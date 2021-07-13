Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
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Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak

Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İç turizmin lideri konumundaki Kuzey Ege'nin gözde tatil yöresi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.

İç turizmin lideri konumundaki Kuzey Ege'nin gözde tatil yöresi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.

İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege'nin incisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havasıyla zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde Kovid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminden itibaren başladıklarını söyledi.

İlçe genelinde kış mevsiminden bu yana Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki resmi kurumlarda sezon öncesinde birlikte yaptıkları istişarelerin ardından aldıkları önlemler kapsamında turizm sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Başkan Ergin, "Kovid-19 tedbirleriyle süren sezonda, Kurban Bayramı ile beraber ilçemiz nüfusu 8-9 kat artacaktır. Otellerimizde doluluk oranları şimdiden yüzde 100'e ulaşmış durumda. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Zaten öyle de görünüyor." dedi.

Balıkesir genelindeki 36 mavi bayraklı plajın 17'sinin Ayvalık'ta olduğuna ve Ege Denizi kıyısında yer alan Ayvalık'ın müsilajdan (deniz salyası) etkilenmediğine dikkati çeken Ergin, tertemiz denizi ve plajlarıyla konuklarını beklediklerini aktardı.

Kendisi de turizmci olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Başta Kurban Bayramı vesilesiyle ve ardından turizm sezonunun geneli olarak iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bizler belediye olarak sezona hazırız. Pandemi döneminde ekonomik anlamda çok kötü bir süreç geçirdik. Bu pandeminin açtığı ekonomik yaraları bir nebze olsun bu sezonda saracağımıza inanıyoruz. İyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

"Ayvalık'ta son yılların en yoğun Kurban Bayramı ve turizm sezonu yaşanacak"

Ayvalık'ın en önemli turistik tesislerinden birinin sahibi Bekir Berk ise bu yıl Kurban Bayramı ve akabinde hızlanacak olan turizm sezonunun geçen yıla oranla çok daha iyi geçeceğini belirterek, "Mesela biz tesisimizde, iç turizmin yanı sıra balkan ülkelerinden gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Örneğin Sırp rezervasyonlarında PCR testi zorunluluğu kalktığı için çok büyük bir artış var. Edirne Ticaret Odası'nın da girişimiyle 250 lira olan PCR testleri 110 liraya düşürüldüğü için Edirne'den girişlerde Bulgar ve 'Almancı' diye isimlendirilen gurbetçi vatandaşlarımızdan da ciddi talep artışı var. Ayvalık'ta Kurban Bayramı rezervasyonları ile sezonun geneline bakacak olursak, Temmuz-Ağustos aylarında Cunda Adası, Sarımsaklı başta olmak üzere ilçe genelinde son yılların en yoğun iki ayı geçirilecek" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak
Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı'nda 8-9 kat artacak - Haberler Ekonomi
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