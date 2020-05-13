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Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor
13.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:07

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin kalan 8 haftası için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam ediyor. 4 Mayıs tarihinden itibaren gruplar halinde çalışmalarına devam eden futbolcular, 12 Haziran'da başlayacak lig için güç topluyor. İki grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular çalışmalarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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