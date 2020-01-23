23.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:49

Suya kış indirimi yaparak yüzde 15'lik indirime imza atan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatandaşların yüzünü güldür. Yaşanan gelişme ülke çağında ses getirimken Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve biyografisi gibi soruların yanıtları arandı.

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Giresun Abacıbükü İlkokulundan ve daha sonra 1990 yılında da Giresun İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995 yılında yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Avukatlık stajını tamamladı. 1997 yılında serbest avukat olarak Giresun'da çalışmaya başladı. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıfta okumaktadır. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, daha sonra oluşan AK Parti İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev aldı.

2004 yılında İl Başkanı olarak görevlendirildi ve bu görevini 2006 yılına kadar 2 yıl sürdürdü. 2006 yılı haziran ayında Genel Başkanımızın da katıldığı kongrede görevini devretti. 2009 yılından sonra İl yönetimlerinde tekrar görev aldı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2011 yılında Milletvekili aday adayı oldu. 2013 yılı Ekim ayında Giresun Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Genel Merkezin Milletvekili aday adayı olacak kişilerin teşkilatlarda İlçe Başkanı yada İl Başkanı olarak görev almamaları yönündeki ilke kararı gereğince 07.12.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olmadı ve görevini devretti. Bir dönem Giresun Baro yönetiminde bulundu. Bazı dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Şenlikoğlu, halen Giresun'da serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Giresun'da serbest avukat olaran görev yapan Şenlikoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Giresun Belediye Başkanı oldu.