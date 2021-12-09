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Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu

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İstifası kabul edilen Sergen Yalçın, Beşiktaş tesislerinden ayrıldı. Yalçın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına aracından selam verdi. Veda fotoğrafı taraftarların yüreğine dokundu. Siyah-Beyazlı kulüp, Sergen Yalçın'a duygusal bir videoyla veda etti.

Beşiktaş'ta bir dönem resmen kapandı. Geçen sezonu lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon devre arasını göremedi. Yalçın'ın 5-0'lık Dortmund maçından sonra sunduğu istifa kabul edildi.

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

"KALMANI BEKLERDİM"

Başkan Ahmet Nur Çebi, istifasını sunan Yalçın'a, "Açıkçası kalmanı beklerdim hocam. Eğer bu talebinizde ısrarcıysanız bir şey yapamam. Hakkınızda hayırlısı olsun" sözleriyle uğurladı.

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

SON FOTOĞRAF

Öğrencileriyle vedalaşan Sergen Yalçın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına aracından selam verdi. Birkaç ay önce taraftara şampiyonluk fotoğrafı armağan eden Yalçın'ın vedası, yüreklere dokundu. Sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıldı.

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı yüreklere dokundu

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