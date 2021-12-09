Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu

Beşiktaş'ta bir dönem resmen kapandı. Geçen sezonu lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon devre arasını göremedi. Yalçın'ın 5-0'lık Dortmund maçından sonra sunduğu istifa kabul edildi.

"KALMANI BEKLERDİM"

Başkan Ahmet Nur Çebi, istifasını sunan Yalçın'a, "Açıkçası kalmanı beklerdim hocam. Eğer bu talebinizde ısrarcıysanız bir şey yapamam. Hakkınızda hayırlısı olsun" sözleriyle uğurladı.

SON FOTOĞRAF

Öğrencileriyle vedalaşan Sergen Yalçın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına aracından selam verdi. Birkaç ay önce taraftara şampiyonluk fotoğrafı armağan eden Yalçın'ın vedası, yüreklere dokundu. Sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıldı.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

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