Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
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Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü

27.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:11
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü

KONYA'da Ömer İ, kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek, öldürdü.

KONYA'da Ömer İ, kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Büşra'nın olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Polis, kaçan Ömer İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Büşra Gizem Güzelsoy'un  annesinin kucağında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ömer İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan çifte cinayet zanlısının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. 

Büşra Gizem Güzelsoy'un olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, ayrıldığı nişanlısı Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

  


Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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