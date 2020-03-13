Aynur Aydın, şarkıcı dostlarına meydan okudu! Şarkıcı Aynur Aydın ve Damla Yıldız "Yağdır" şarkısıyla müzik piyasasını salladı.

4 günde 1 milyon 250 bin tıklanan şarkı için Aydın, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin" diyerek iddiasını konuşturdu. Aynur Aydın ve O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız düet şarkıları "Yağdır"ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Murat Güneş'e, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkı 4 günde 1 milyon 250 bin dinlendi. Aynur Aydın şarkıyla ilgili, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin..." diyerek diğer şarkıcı dostlarına da meydan okudu.

Kaynak: Bültenler