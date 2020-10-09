Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti

09.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:59

Anayasa Mahkemesi, trafik sigortasında, tazminat borcu ile ilgili genel şartları belirleme yetkisini, yürütmeye yetki veren bazı kuralları Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda zorunlu mali sorumluluk sigortasını (trafik) konu alan maddelerdeki 'genel şartlar' ibaresiyle ilgili kuralları Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) ile, motorlu taşıtın işletilmesi sebebiyle üçüncü kişilere verilen zararda doğacak tazminatın sigorta teminat limiti dahilinde ödenmesinin teminat altına aldığını hatırlatan AYM, itiraz konusu kuralların sigorta şirketinin bu borcunun kapsamının ne şekilde belirleneceğini düzenlediğine dikkat çekti.

"KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN ANAYASAYA AYKIRI"

İtiraz konusu kurallarda sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğan sorumluluğunun kapsamının düzenlenmediği ve bu kapsamın idarenin düzenleyici nitelikte işlemi olan 'genel şartlar' ile belirlendiği vurgulanırken, gerekçeli kararda "Böylece sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğacak borcu, idare tarafından her zaman değiştirilebilir nitelikteki kurallar olan genel şartlara göre belirlenecektir. Borcun kapsamının tespiti hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kurallar kanunilik ölçütü yönünden Anayasa'nın 13 ve 48'inci maddelerine aykırıdır" denildi.

"MENFAAT DENGESİNİN BOZULMASINA YOL AÇABİLİR"

Mahkeme, itiraz konusu kuralların, sözleşmenin tarafları olarak motorlu taşıt işleten ile sigorta şirketinin yanında motorlu taşıt işletilmesi sebebiyle zarara uğrama riskine maruz kalan üçüncü kişilerin menfaatleri arasındaki dengenin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Sigorta şirketinin borcunun kapsamının, itiraz konusu kurallarda atıf yapılan genel şartlarda belirlendiğini vurgulayan AYM, "Bu da zarar gören üçüncü kişi ve işleten aleyhine, buna karşılık sigorta şirketi lehine menfaat dengesinin bozulmasına yol açabileceği gibi aksi durum da söz konusu olabilecektir" tespitinde bulundu.

"GERÇEK ZARARIN KARŞILANMAMASINA YOL AÇACAKTIR"

Gerekçeli kararda, 6098 sayılı kanuna göre zarar olarak nitelendirilen hususların genel şartlarda zarar olarak nitelendirilmemiş olması halinde, işletenin tazminat borcunun kapsamı ile sigorta şirketinin bu borcu teminat altına alması gereken tazminat sorumluluğunun kapsamının farklı olacağının altı çizilerek "Bu durumun ise geçek zararın karşılanmamasına yol açacağı, dolayısıyla işleten ile zarar gören kişi aleyhine sonuç doğuracağı açıktır. İşleten, sorumluluk sigortası yaptırmış olmasına rağmen, sigorta şirketi tarafından ödenen tazminat ile gerçek zarara karşılık gelen tazminat arasındaki farktan, zarar görene karşı sorumlu olmaya devam edecektir. Zarar görenin sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyen zararı ise, ancak işletenin ekonomik durumunun bu zararın karşılanması için yeterli olması halinde tazmin edilebilecektir. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa'nın 5, 13, 17, 35 ve 48'inci maddelerine aykırıdır" denildi.

Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları (3)
SİGORTACI: OLAN ETHİCA SİGORTAYA OLDU ŞİMDİ 399 DAN BAŞLAYAN FİATLARLA DİYEMEYECEKLER
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KURTBEY: VAtandaş lehine karar alan mahkemeye bile laf atıyosunuz. Kazıklar, sömürülmek bağımlılık yapıyor sanırım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AZ KALDI: son kaleleri elinden geleni yapıyor kargaşa için, ama zaman meselesi , reis orayı da millileştirecek, kuklacıların elinde add. türk tabipler birliği ve talim terbiye kurulu gibi ufaklıklar kaldı
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Merve Boluğur Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 16:02:13. #1.15#
title