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Aykut Kocaman: "Bir şeyleri değiştirmek için köklü düşünmenin zamanı geliyordu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aykut Kocaman:

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim. Bir şeyler olmuyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek için kendi adıma da kulüp ve oyuncular adına da daha köklü düşünmenin zamanı geliyordu" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Geçen hafta içeride oynadığımız Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra hafta içinde 3'lü maç haftasını Gaziantep'ten puan alarak Rize karşısına özgüvenli çıkmak amacımızdı ancak Gaziantep karşısında istediğimiz şekilde olmadı ve bu maç bizim adımıza kırılma maç dediğimiz yere doğru geldi. Bununla beraber gerçekten burada göreve başladıktan sonra kişisel kariyerimdeki nedenlerini bilmediğimiz şanssız şeylerle karşılaştık. Sezon içindeki üçüncü antrenör değişikliğiyle çıktı karşımıza Rizespor. Diğer taraftan bizim sıkıntılı periyodumuzda enerjisi yüksek bir takım olacaktı. Maçın başlarında en büyük sıkıntımız etkili atak oyuncularıyla beraber bu enerjiyi skora çevirebilirler mi kaygısı bizim için sıkıntı kaynağıydı. Önde baskıyla başladılar. Net denebilecek bir pozisyon da verdik. Futbol şansımızın döndüğü an orası demek lazım. Sonra baskıyla pozisyon bulduk. İlk yarının ortalarından sonlarına kadar 2. golü aradık. İkinci yarı başında Rizespor baskısını devam ettirmek istedi ama erken sayılabilecek bir golden sonra artık oyunun tamamen kontrolü bize geçti. Farkı artırma şansı yakaladık. Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim, hem takımım hem kendi adıma" ifadelerini kullandı.

"Köklü düşünmenin zamanı geliyordu"

Kendi adına da bu galibiyetin önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Kişisel olarak bir şeyler olmuyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek için kendi adıma da kulüp ve oyuncular adına da daha köklü düşünmenin zamanı geliyordu. Bu kulüp geçmiş senelerde özelikle bu tip durumları yüksek sağduyuyla atlattı. Bu dönemde de çok hep yardımcı olundu. Ama bir şeyler olmuyorsa düşünmek çok doğal" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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