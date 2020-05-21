AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürüldü

Yangın nedeniyle olay yerine Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipleri uzun süre soğutma çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Kaynak: DHA