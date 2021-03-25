Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'dan dökme zeytinyağı ihracat yasağı açıklaması
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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'dan dökme zeytinyağı ihracat yasağı açıklaması

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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'dan dökme zeytinyağı ihracat yasağı açıklaması

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine karşı getirilen yasağa ilişkin açıklamada bulundu.

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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine karşı getirilen yasağa ilişkin açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak getirdi. Kovid-19 salgın sürecinin ticarette yol açtığı belirsizlik ve yağ talebinin artması gerekçe gösterilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebiyle, Ticaret Bakanlığı dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yasak getirdi. Alınan karar doğrultusunda Türkiye'den 31 Ekim 2021 tarihine kadar dökme ve varilli zeytinyağının ihraç edilemeyeceği kamuoyuna bildirildi.

Başkan Çondur, "Bu kararla zeytinyağı pazarımızı rakip ülkelere bırakmış olacağız"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen ve Türkiye'nin ihraç ettiği tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinyağının ihracat yasağına karşı açıklamada bulundu.

Dökme zeytinyağı ihracatının 20 yıl aradan sonra tekrar yasaklanmasının kabul edilemez bir karar olduğunu ifade eden Çondur, "Ülkemizde zeytinyağı ihracatının yüzde 50'si dökme zeytinyağı olarak yapılmaktadır. İç piyasada zeytinyağına talebin az olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması elimizde zeytinyağı kalma riskinin artacağını göstermektedir. Alınan bu karar zeytinyağı ihracatçımızı olumsuz etkileyecektir. Dökme zeytinyağı ihracatına getirilen bu yasak ile zeytinyağı pazarımızı Yunanistan, İspanya, Tunus, Fas gibi ülkelere bırakmış olacağız. Bu şartlarda dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasağı doğru bulmadığımızı dile getiriyor ve kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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