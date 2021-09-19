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Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

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Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan temsilcisi Ok Jedinstvo Stara Pazova'yu 3-0 yenerek Kadınlar Balkan Kupası şampiyonu oldu.

Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan temsilcisi Ok Jedinstvo Stara Pazova'yu 3-0 yenerek Kadınlar Balkan Kupası şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Aydın'ın Sultanları'nın Avrupa yolculuğu, CEV Challenge Kupası ile devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası'nda düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Ok Jedinstvo Stara Pazova final maçıyla sona erdi. Kupada rakiplerini net üstünlük sağlayan Aydın'ın Sultanları turnuvayı set vermeden namağlup tamamlayarak, Kadınlar Balkan Kupası'nın bu yılki şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Aydın'ın Sultanları'nın Avrupa yolculuğu, CEV Challenge Kupası ile devam edecek.

Balkan Kupası Aydın'ın

Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda destan yazarak rakiplerine sahayı dar eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupanın ilk maçında Kosova temsilcisi Drita Gjilan'ı 3-0, ikinci maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 ve final maçında Sırbistan temsilcisi Ok Jedinstvo Stara Pazova'yu 25-19/25-17/ 25-15 setlerle yine 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Balkan Kupası'nı Aydın'a kazandırdı.

Başkan Çerçioğlu: Bu şampiyonluk Aydın'ın gençlerine armağan olsun.

Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden takımın hem Aydın'a hem de Türkiye'ye gurur yaşattığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadın voleybolunda söz sahibi bir kent olmanın, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Aydın'ın Sultanları çok başarılı bir turnuva geçirdi. Şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorduk ve bizi haklı çıkardılar. Bu şampiyonluk Aydın'ın gençlerine armağan olsun. Önümüzdeki sezonlarda bu forma onları bekliyor. Şampiyon takımın şampiyon oyuncuları onlar olacak. Bu gururu bize yaşattıkları için tüm oyuncularımız ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

"Takımın uyumundan oldukça memnunum."

Şampiyon takımın Başantrenörü Alper Hamurcu şampiyonluk ve tekrar taraftar önünde oynamak ile ilgili, "Balkan Kupası Avrupa kupalarına katılmak adına önemliydi. Takımın uyumundan oldukça memnunum. İçerideki ve dışarıdakiler uyum içerisindeler. Avrupa kupasında da maç maç ilerleyip en ileride bitirmeye çalışacağız. Seyirci olmadan açıkçası çok keyifli değil. Onların arasında a çok mutlu etti. Aydın taraftarı hiçbir şekilde desteğini esirgemiyor. Çok nezih ve nazik bir seyircimiz var" dedi. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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