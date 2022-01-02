Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.
Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapan kişiler olduğu ihbarı üzerine Ortaklar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.
Düzenlenen baskında H.A. (21), T.B. (28), İ.D. (32), V.B. (38), M.S. (40), Z.E. (39), M.T. (37), M.S. (43,) A.B. (40) ve H.D. (37) gözaltına alındı.
Ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra kazıda kullanılan jeneratör, hilti gibi aletler ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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