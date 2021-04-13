Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Haberler | 3. Sayfa

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde Gerenkova Mahallesi Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 5541 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi Denetimli İncirliova Birlik minibüsü ile 09 KD 727 plakalı Citroen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

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