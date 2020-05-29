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Aydın'da Nisan ayı ihracat ve ithalatı azaldı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, ihracat 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azalarak 48 milyon 983 bin dolar, ithalat ise yüzde 35,3 azalarak 12 milyon 439 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aydın'da Nisan ayı ihracat ve ithalatı azaldı
29.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:54

AYDIN (İHA) – Aydın'da, ihracat 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azalarak 48 milyon 983 bin dolar, ithalat ise yüzde 35,3 azalarak 12 milyon 439 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da, genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7 azaldı, ithalat yüzde 35,3 azaldı.

İhracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azalarak 48 milyon 983 bin dolar, ithalat ise yüzde 35,3 azalarak 12 milyon 439 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 20. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 71,30 ile 34 milyon 923 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 23,46 ile 11 milyon 494 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,24 ile 2 milyon 567 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,50 ile 10 milyon 636 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 9,81 ile 1 milyon 221 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,56 ile 568 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

Aydın'dan, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 4 milyon 793 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'ni 4 milyon 404 bin dolar ile İspanya ve 3 milyon 843 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın'a, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 802 bin dolar ile Brezilya ve 778 bin dolar ile Slovakya izledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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