Aydın'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Aydın Durmuş (55) yönetimindeki 09 P 0090 plakalı minibüs, Dalama Mahallesi Ozanbelen mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan Cumhur Menderes (65) kaza yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekibince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.