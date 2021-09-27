Aydın'da kuraklık kuru inciri de vurdu, kilo fiyatı 100 liraya çıktı

AYDIN (DHA) - KURU incirde, 47 bin tonluk üretim ile dünyada birinci sırada yer alan Aydın'da, ürünün hasat öncesi dalında kuruması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve incir üreticisi Kazım Günaydın, yemelik süzme kuru incirin kilosunun 80 ile 100 lira arasında değiştiğini, tane fiyatının ise 2,5- 3 liraya denk geldiğini söyledi.

Dünyadaki kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 65-70'ini karşılayan Aydın'da yaşanan kuraklık inciri etkiledi. İncir dalında kurudu. İncirin dalında kuruması ve talebin de fazla olması fiyatlara da tavan yaptırdı. Yemelik kuru süzme incirin fiyatı kalitesine göre 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve incir üreticisi Kazım Günaydın, Türkiye'deki geçen yıl 85 bin 585 ton olan kuru incir rekoltesinin bu yılı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tespitte yüzde 10 oranında bir düşüş yaşandığını söyledi. Kuraklığa bağlı olarak incirlerin küçük olduğunu ancak kalitesinin iyi olduğunu belirten Günaydın, rekoltedeki düşüşün bundan kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

Pazar alışverişine çıkan Bircan Ünlütürk ise tezgahlarda kuru incir fiyatının kalitesine göre değiştiğini belirtip, "Aydın'da yaşıyoruz ama maalesef, yerinde ve zamanında incir yiyemiyoruz. Kilosu 80-90 lira. Neredeyse tanesi 3 liraya geliyor. Bu rakam çok pahalı. Buna çare bulunması gerekiyor" diye konuştu.