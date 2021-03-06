Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza kesildi

06.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:50
Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza kesildi

Aydın'da dinamik denetim uygulaması kapsamında, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen işletme, iş yeri ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza uygulandı.

Aydın'da dinamik denetim uygulaması kapsamında, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen işletme, iş yeri ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4 Mart'ta kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 139 işletme ve iş yeri, 558 toplu ulaşım aracı ve 10 bin 545 kişinin kontrol edildiği bildirildi.

Denetimlerde 1121 ekip ve 3 bin 339 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, tedbirleri ihlal edenlere toplam 70 milyon 959 bin lira ceza uygulandığı belirtildi.

Aydın, Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "orta riskli" iller arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:52:38. #1.15#
title