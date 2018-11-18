Aydın'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Kadın Ölü Bulundu
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın ölü bulundu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yaylalı mevkisinde ağaçlık bir alanda kadın cesedi olduğunu fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri cesedin, 8 Kasım'da Cuma Mahallesi'nde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 85 yaşındaki Elmas Altınkurt'a ait olduğunu belirledi.
Altınkurt'un cenazesi, kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.