Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı

21.09.2019 11:30

Aydın'da 250 polisin katıldığı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 37 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, haklarında 3 yıl ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi, 250 polisin katıldığı operasyonla yakalandı. Aydın genelinde yapılan operasyonda, haklarında yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak ve satmak, özel hayatın gizliliğine ihlal, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçlarından aranan zanlılar yakalandı.



Yakalanan 37 kişi, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA