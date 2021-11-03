AYDEM Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında Türkiye lideri oldu

AYDEM Yenilenebilir Enerji, uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody's/ Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, sektöründe yeniden Türkiye lideri oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki imzacıları arasında yer alan AYDEM Yenilenebilir Enerji, bu yıl yapılan değerlendirmede 8 puanlık artış ile skorunu 65'e yükseltti ve global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek skor olan 'A1 İleri Düzey' derecesini almayı başardı. AYDEM Yenilenebilir Enerji, elde ettiği puanla Türkiye'de sektör lideri olma başarısını tekrarladı. 'Hayat için enerji' yaklaşımıyla sürdürülebilir ve sorumlu enerji üretimini odağına alan şirket, 'Gelişmekte Olan Pazarlar' dünya sıralamasında yer alan 54 şirket arasında da birinci oldu.Şirketin elde ettiği başarıyı değerlendiren AYDEM Enerji CEO'su ve AYDEM Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, "Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketimiz, elektrik sektöründe Türk şirketleri arasındaki birinciliğini tekrarlarken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da sektöründeki 54 firma arasında birinci oldu. Şirketimiz, Moody's/ Vigeo Eiris'in dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yaptığı derecelendirmede, şirketlerin yüzde 98'ini geride bıraktı. Bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak" dedi.