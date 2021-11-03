AYDEM Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında Türkiye lideri oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AYDEM Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında Türkiye lideri oldu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Ekonomi
AYDEM Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında Türkiye lideri oldu

AYDEM Yenilenebilir Enerji, uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody's / Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, sektöründe yeniden Türkiye lideri oldu.

AYDEM Yenilenebilir Enerji, uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody's/ Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, sektöründe yeniden Türkiye lideri oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki imzacıları arasında yer alan AYDEM Yenilenebilir Enerji, bu yıl yapılan değerlendirmede 8 puanlık artış ile skorunu 65'e yükseltti ve global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek skor olan 'A1 İleri Düzey' derecesini almayı başardı. AYDEM Yenilenebilir Enerji, elde ettiği puanla Türkiye'de sektör lideri olma başarısını tekrarladı. 'Hayat için enerji' yaklaşımıyla sürdürülebilir ve sorumlu enerji üretimini odağına alan şirket, 'Gelişmekte Olan Pazarlar' dünya sıralamasında yer alan 54 şirket arasında da birinci oldu.Şirketin elde ettiği başarıyı değerlendiren AYDEM Enerji CEO'su ve AYDEM Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, "Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketimiz, elektrik sektöründe Türk şirketleri arasındaki birinciliğini tekrarlarken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da sektöründeki 54 firma arasında birinci oldu. Şirketimiz, Moody's/ Vigeo Eiris'in dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yaptığı derecelendirmede,  şirketlerin yüzde 98'ini geride bıraktı. Bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak" dedi.


AYDEM Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında Türkiye lideri oldu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Ekonomi Haberleri
2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title