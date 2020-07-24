AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA İÇİN SERİLEN SECCADELER GÜLHANE'YE KADAR UZANDI Ayasofya Camii'nde cuma namazı için etrafta serilen seccadeler Gülhane Parkı'nın bulunduğu yola kadar uzandı.

Ayasofya Camii'nde cuma namazı için etrafta serilen seccadeler Gülhane Parkı'nın bulunduğu yola kadar uzandı. Binlerce vatandaş tramvay yoluna serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

Ayasofya Camii kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Binlerce vatandaş Ayasofya'da cuma namazını kılabilmek için birbiriyle yarıştı. Ayasofya Camii'nin önünden başlayan yolun vatandaşların serdikleri seccadelerle dolmasıyla birlikte saflar Gülhane Parkı'nın önüne kadar uzandı. Gülhane Parkı'na giden yol üzerinde de cuma namazı kılındı. Buradaki bazı vatandaşların Ayasofya Camii'ndeki hutbeyi cep telefonlarından takip etti. Tramvay yolunda namaz kılan Muhammer Akbıyık, "Bugün dünyanın gözü burada. Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı. İslam alemi buraya bakıyor. Bundan sonra İslam'ın yükselişi olacak. Üsküdar'da oturuyorum yarın Zonguldak'a gideceğim. Bugün gitmedim namaz kılmak için burada kaldım" dedi.Necati Gör de, "Çok güzel oldu. Allah herkese nasip etsin. Müslümanlar için gurur verici bir olay" diye konuştu.

Bayram Yiğit ise, "Beklediğimiz bir şeydi. Allah yapanlardan ve yaşatanlardan razı olsun. Tarihe tanıklık etmek için buradaydık bugün" şeklinde konuştu. Ali Murat Güngör, "Çok coşkuluyuz. İlk defa böyle bir hissiyatımız var. İlk cumamızı kıldık burada. Kalabalık olması çok güzel bir şey. Bir sürü insan birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA