Ayağına ip dolanan yavru karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yuvasında ayağına ip dolanan yavru kargayı itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yuvasında ayağına ip dolanan yavru kargayı itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Konak Mahallesi'nde, yavru karganın ceviz ağacındaki yuvasında ayağına ip dolanmış halde asılı kaldığını çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Mahalleye gelen ekiplerin yangın merdiveniyle çıktığı ceviz ağacında yavru kargayı ayağındaki ipten kurtarıldı.

Yavru karga sağlık kontrolünün ardından yuvasına bırakıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlının yaşamının çok değerli olduğunu belirterek, "Ayağında iple ağacın dalına asılı kalan yavru kargayı itfaiye ekiplerimizi olay yerine sevk ederek kurtardık. Her canlının yaşamı bizim için değerli. Vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA