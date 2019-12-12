12.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:49

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde 1.Etap Eşleşmeleri belli oldu. ilk karşılaşmalar 20-21-22 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise; 24-25 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak.



2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte sıralamada 5 ila 12'nci sırada yer alacak sekiz takım, '2019 -2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler 1. Etap Kura Çekimi' sonucunda eşleşti. ilk karşılaşmalar 20-21-22 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise; 24-25 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak.



Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



"Türk voleybolunun çok önemli değerleri var"



Kura çekiminde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybolun çok önemli değerleri var. Son Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı'nın dünya 2'ncisi ve Vakıfbank'ın dünya 3'üncüsü olduğu bir turnuva izledik. Bu turnuvaya dünyanın en önemli kulüpleri katılmıştı. Bu kulüplerimizin başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Türk voleybolu hepimizin göğsünü kabartıyor. Voleybol branşının federasyon başkanı olarak kendimi şanslı hissediyorum. Türk voleybolunda yaşadığımız başarılarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sıralamaya göre kura çektik. Ligin son haftasına giriyoruz. Ligde kimin hangi sırada bitireceği henüz belli değil. Bu kadar sıralamanın değişken olduğu bir lig yaşıyoruz. Bu durum her maçın kaliteli, çekişmeli, seyir zevki yüksek olacağını gösteriyor" açıklamasında bulundu.



"Çok heyecanlı ve ilginç maçlar bizi bekliyor"



Kurayı değerlendiren Yavuz Ölken, "İlk kez isimsiz bir kura çekildi. Statü gereği, ligdeki 12 takım birbiriyle eşleşecek. İlk dört takım gruplarına otomatik yerleşiyor, fakat ilk dört bile belli değil. Puan durumları birbirlerine çok yakın. Son hafta alınacak derecelerle takımlar, Türkiye Kupası'nda nereye oturacaklarını görecekler. Dengeye baktığımızda, takımlar o kadar dengeli ki, kurada da sıralama dengesi oluştu. 1'inci ile 12'nci birleşmiyor, 9'uncu ile 12'ncinin birleştiğini gördük, 6'ncı ile 8'incinin birleştiğini gördük. Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum, ilginç maçlar bizi bekliyor" dedi.



Voleybola verdikleri desteğe değinen Ölken, "Federasyonla yaklaşık 2 yıldır önemli bir değer ortaklığını yaşıyoruz. Bizim için içinde bir takım bilinmezler olan ama ulaşmak istedikleri hedefleri dinlediğimizde, Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağına inandığımız dönüşümün içinde olmamızı sağladı. Geçen sene kupavoleyi erkekler ve kadınlarda federasyonla beraber organize ettik. Bu sene de organizasyona devam ediyoruz. Erkekler ligi AXA Sigorta Efeler Ligi olarak faaliyet gösteriyor. Çok mutluyuz çünkü çalışmaların sonunda bu yaz kadınlar seviyesinde önemli başarılar elde edildi. Türk voleybolunun ülkeye değer katması, heyecan vermesi ve Türk gençlerine örnek olması adına katkı verebildiğimizi görüyoruz. Dünya birinciliğini kıl payı kaçırdık, Avrupa birinciliğini kıl payı kaçırdık. Nasıl daha üst başarılara gidebiliriz? Onu için çalıyoruz. Yakalanan başarılardan dolayı keyifliyiz ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Eşleşmeler şu şekilde:



1. Devre 7'ncisi - 1. Devre 11'incisi



1. Devre 8'incisi - 1. Devre 5'incisi



1. Devre 10'uncusu - 1. Devre 6'ncısı



1. Devre 9'uncusu - 1. Devre 12'ncisi



Statü



Statünün şöyle olduğu belirtildi: "1. etap maçları, biri evinde biri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanır. Eşleşmedeki ilk karşılaşma, 1. devre sonunda oluşan puan sıralamasında rakibinin alt sırasında yer alan takımın sahasında oynanır. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanır. İkinci maçın ardından puan eşitliği söz konusu olursa, ikinci maçın oynandığı salonda, karşılaşmanın bitiminde 15 sayı üzerinden 'Altın Set' oynanır. Altın seti kazanan ekip, finallerdeki yerini alır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA