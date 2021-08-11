AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı
AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Merkez Ofisi'nde, TVF YouTube kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.
Fikstür çekimi öncesi konuşma yapan Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun ülkemizin gururu olduğunu görüyoruz, gururu olmaya da devam ediyorlar. Bugün, 2021-2022 sezonunun kura çekimlerini yaparken ayrıca bizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek tüm takımlara da başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezonun tüm voleybol camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatli, pandemisiz, seyircilerimizle kucaklaştığımız bir lig sezonu olur." ifadelerini kullandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devre 10 Ekim Pazar günü başlayıp 19 Aralık Pazar günü tamamlanacak. İkinci yarı ise 8 Ocak Cumartesi günü başlayıp, 2 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
Ligin ilk haftasında eşleşmeler şöyle:
Spor Toto-Halkbank
Galatasaray-Ziraat Bankkart
Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta
Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor
Afyon Belediye Yüntaş-Arkasspor
Solhanspor-Yeni Kızıltepespor
Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor
Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise ilk devre 9 Ekim Cumartesi günü başlayıp 11 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak.
İkinci yarı 9 Ocak Pazar günü başlayıp 3 Nisan Pazar günü sona erecek.
Ligde ilk haftanın eşleşmeleri şu şekilde:
Mert Grup Sigorta-Karayolları
Galatasaray-PTT
Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet
Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit
Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru
VakıfBank-Yeşilyurt.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür