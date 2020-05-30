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AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı.

AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı
30.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:31

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Milano ekibi ayrıca 27 yaşındaki İtalyan basketbolcu Amedeo Della Valle ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kaynak: AA

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