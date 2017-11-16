Avusturya'da "Hitler Selamı"Na Hapis Cezası

Avusturya'nın Salzburg kentinde, Nazi literatüründe Hitler selamı anlamına gelen "88" rakamını kasten aracının plakasında kullandığı ve bu eylemiyle anti-Nazi yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle Alman vatandaşı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Salzburg Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Peter Egger, konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin, 44 yaşındaki sanığın uzun yıllar boyunca kullandığı bütün araçlarda Nazi literatüründe Hitler selamı "Heil Hitler" anlamına gelen "88" sayılarını bilinçli kullandığına kanaat getirdiğini söyledi.



Egger, Alman asıllı kişinin bu tutumuyla Nazi dünya görüşünü yasaklayan anti-Nazi yasasına muhalefet ettiğini, bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.



Sanığın, cep telefonunda Adolf Hitler'e ait fotoğrafların da bulunduğunu dile getiren Egger, söz konusu kişinin şartlı serbest bırakıldığını ve 3 yıl içinde aynı suçu tekrarlaması durumunda 6 aylık hapis cezasının uygulanacağını kaydetti.



Öte yandan, sanığın savunmasında, 88 rakamının, eski eşinin uğurlu sayısı olduğunu, Hitler fotoğraflarının ise şakalaşmak amacıyla cep telefonunda yer aldığını söylediği bildirildi.



Nazi literatüründe iki 8 rakamının, alfabede 2 H harfine tekabül ettiği, bunun da "Heil Hitler" (çok yaşa Hitler) anlamına geldiği belirtiliyor.