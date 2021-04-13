Avustralya Johnson and Johnson aşısı satın almayacak

Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.

Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.

Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere