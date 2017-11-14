Avukat Mustafa Yaman'ın "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yaman ve avukatları katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve bazı partililer de duruşmayı izledi.



Duruşmada savunma yapan Yaman, nasıl suçlu çıkarıldığını anlamadığını, savcılara bu konuda sitemi olduğunu belirterek, doğrunun ortaya çıkmasını istediğini söyledi.



Kendisinin cezaevinde tek başına kaldığını aktaran Yaman, "Ben bunlarla (FETÖ üyeleri) beraber kalmak istemediğim için dilekçe verdim ve tecritteyim. Gardiyanlar bile benim suçsuz olduğumu biliyor. Toplumun, devletin her kesiminden insan 'Bizde ByLock çıkar, Mustafa Yaman'da çıkmaz.' diyor. Binlerce insan bizim bu olaya uzak olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullandı.



"FETÖ karşıtlığım 1983'te başladı"



FETÖ ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir rapor hazırladığını anlatan Yaman, savunmasında şunları kaydetti:



"Diyanet İşleri Başkanlığımız 40 yıl sonra rapor hazırladı. Bu raporda bayağı kapsamlı çalışmışlar. Bu raporda aslında FETÖ'nün İslam'ın özüyle ilgili problemleri olduğu belirtiliyor. 'La ilahe illallah Muhammeden Resulullah' diyerek insanlar Müslüman oluyor. Bu örgütte 'La ilahe illallah' tamam, 'Muhammeden Resulullah' yok. Bu örgüt liderinin yıllar önce gazetelerde yayımlanan Papa 2. Jean Paul'a yazdığı mektup söz konusu. Bir insan Müslüman iken o mektubu yazmaya başlarsa, mektup bittikten sonra Müslümanlıktan çıkmış oluyor."



Yaman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yaptığına dikkati çekerek, milli görüşe sahip olan kendisinin, FETÖ karşıtlığının 1983-1984 yıllarında başladığını anlattı.



Sanık Mustafa Yaman, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bunların dershanelerine gitmek bize de teklif edilmiştir. 'Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi.' dedik." ifadesini kullandı.



Hiçbir zaman ByLock kullanmadığını savunan Yaman, "Benim böyle bir alt yapım yok, yanlış bulduğum bir şeyi niye yapayım. Yargılanmama hiçbir itirazım yok, herkes yargılanabilir, benim tutuklu yargılanmam yargı camiamızdaki açığı gösteriyor." dedi.



Savcı tutukluluk halinin devamını istedi



Yaman'ın savunmasını tamamlamasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun cezası ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı gerekçeleri dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.