Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl 1,64 milyar avro kar etti
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Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl 1,64 milyar avro kar etti

18.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:38
Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl 1,64 milyar avro kar etti

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2020 yılındaki karı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon avro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2020 yılındaki karı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon avro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar avro artarak 569 milyar avroya yükseldi.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 722 milyon avro azalarak 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019'deki 2 milyar 686 milyon avrodan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon avrodan 646 milyon avroya yükseldi.

İhtiyaç akçesi hariç bankanın karı Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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