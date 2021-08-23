Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda olacak
Sarı-Lacivertliler'in 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da Helsinki ile oynayacağı rövanş maçı yine TV8 ekranlarında olacak. İlk karşılaşmayı da TV8 ekranlarında takip etmişti futbolseverler. Galatasaray - Randers maçının yayıncısı henüz belli değil.
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçından Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Avrupa arenasına hasret olan Kanarya, Helsinki'yi eleyip yeniden bu heyecanı yaşamak istiyor.
YİNE TV8
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.