Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda olacak

Sarı-Lacivertliler'in 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da Helsinki ile oynayacağı rövanş maçı yine TV8 ekranlarında olacak. İlk karşılaşmayı da TV8 ekranlarında takip etmişti futbolseverler. Galatasaray - Randers maçının yayıncısı henüz belli değil.