Avrupa Ligi GS, FB, TS, Sivasspor gruplarda muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi hangi torbada hangi takım var?

Bugün oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları sonucunda hangi takımların hangi torbadan kuraya katılacağı belli olacak. Özellikle temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel grupları ve rakipleri merak edildi. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler olacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler olacak? Trabzonspor gruplarda muhtemel rakipleri kimler olacak? Sivasspor gruplara kalırsa muhtemel rakipleri kimler olacak?

Bugünkü maçların sonucunda UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için takımların hangi torbada oldukları belli olacak. Maçlar başlamadan önce temsilcilerimiz hangi gruba kalır? Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşecek? Galatasaray hangi grupta yer alacak? Rakipleri kim olacak? Fenerbahçe hangi grupta olacak? FB gruptaki rakipleri kim olacak? Peki, Avrupa Ligi GS, FB, TS, Sivasspor gruplarda muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi hangi torbada hangi takım var? Sivasspor ve Trabzonspor konferans ligi gruplara kalırsa muhtemel rakipleri kim olacak? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri 27 Ağustos Cuma günü yapılacaktır.

TEMSİLCİLERİMİZ HANGİ TORBADAN KATILACAK? (GALATASARAY-FENERBAHÇE-TRABZONSPOR-SİVASSPOR HANGİ TORBADA?)

- Galatasaray maçını kazandığı taktirde 4. torbadan katılacak.

- Fenerbahçe maçını kazandığı taktirde 3. torbadan katılacak.

- Trabzonspor Konferans Ligi'nde maçını kazandığı taktirde 1. torbadan katılacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Sivasspor Konferans Ligi'nde maçını kazandığı taktirde 1. torbadan katılacak.

2021-2022 UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ TAKIM HANGİ TORBADAN KATILIYOR?

Konferans Ligi grup kuraları için hangi takım hangi torbadan katılacak henüz belli değil. Bugünkü maçların sonucunda takımların isimleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde 2 temsilcimiz yer alacak. Trabzonspor ve Sivasspor bugünkü maçlardan galibiyet ile ayrılırsa ve tur atlarsa 1. torbadan gruplara katılacaktır.

Bugünkü Konferans Ligi maçları:

Trabzonspor - Roma (Trabzonspor tur atlarsa 1. torbadan kuraya girecek.)

Sivasspor - Kopenhag (Sivasspor tur atlarsa 1. torbadan kuraya girecek.)

UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray turu geçerse 4. torbada yer alacak. 4. torba kura takımları şöyle:

Sparta Prague (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Midtjylland (Doğrudan 4. torbada yer alıyor) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ferencváros (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Brøndby (Doğrudan 4. torbada yer alıyor)

Rapid Wien - Zorya (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Galatasaray - Randers (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Antwerp - Omonya (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Sturm Graz - Mura (Maçın kazananı 4. torbadan katılacak.)

Fenerbahçe turu geçerse 3. torbada yer alacak. 3. torbadaki kura için takımlar şöyle:

PSV (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Marseille (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Ludogorets Razgrad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

West Ham United (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Betis (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Sociedad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Spartak Moscow (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Fenerbahçe - HJK Helsinki (Maçın kazananı 3. torbadan katılacak.)

NOT = Buna ek olarak Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor eğer turu geçerse 1. torbadan kuralara katılacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ TAKIM HANGİ TORBADAN KURALARA KATILACAK?

Tüm takımlar için torbalar henüz açıklanmadı. Çünkü bugün UEFA maçları oynanacak. Maçların ardından hangi takım hangi torbada kesin açıklanmış olacak. Fakat kesin açıklanan doğrudan Avrupa Ligi'ne katılan takımlar da var. Şimdi onların isimlerini yazalım.

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 1. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

Lyon (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Napoli (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Bayer Leverkusen (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Dinamo Zagreb (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Lazio (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Monaco (Doğrudan 1. torbada yer alıyor)

Slavia Prag - Legia Varşova (Maçın kazananı 1. torbadan katılacak.)

Olympiacos - Slovan Bratislava (Maçın kazananı 1. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 2. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

Braga (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Eintracht Frankfurt (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Leicester City (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Lokomotiv Moskova (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Genk (Doğrudan 2. torbada yer alıyor)

Celtic - AZ Alkmaar AL PO (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

Crvena zvezda - Cluj (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

Rangers - Alaşkert (Maçın kazananı 2. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 3. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

PSV (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Marseille (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Ludogorets Razgrad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

West Ham United (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Betis (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Real Sociedad (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Spartak Moscow (Doğrudan 3. torbada yer alıyor)

Fenerbahçe - HJK Helsinki (Maçın kazananı 3. torbadan katılacak.)

2021-2022 UEFA AVRUPA LİGİ 4. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR