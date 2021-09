AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NA START VERİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'i makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalayan Büyükelçi Kwaasteniet, Başkan Zorluoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti. Ziyaret, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in birbirlerine hediye takdiminin ardından sona erdi.

'TRABZON'UN YEŞİL HİKAYELERİ' TOPLANTISI YAPILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, ziyaretin ardından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Trabzon'un Yeşil Hikayeleri' toplantısına katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Şehirlerdeki nüfusun her geçen gün arttığı dünyamızda kentlerin daha yaşanabilir daha konforlu ve daha sağlıklı bir alana dönüştürülebilmesi için ulusal ve uluslararası iş birliklerine ihtiyacımız var. Bu alanda, ülkemizde ve dünyadaki iyi örnekler, iyi uygulamalara ulaşmamız, var olan tecrübeyi şehrimiz yararına kullanabilmemiz lazım. Bu anlamda bu toplantımızı çok kıymetli buluyorum ve emeği geçenleri de kutluyorum. Şehrimizi teşrif eden değerli konuklarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zorluoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Benim de encümen ve yönetim kurulu üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği, 2018 yılından itibaren, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye Koordinatörlüğünü yürütüyor. Bu seneki Avrupa Hareketlilik Haftası'nın teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik. ' Çok doğru bir tema olduğu kanaatindeyim çünkü hava, toprak ve su kirliliği tüm dünyamızı her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde değil, dünyanın her yerinde önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu durum sürdürülebilir yaklaşımlara, akıllı şehir uygulamalarına, daha sağlıklı şehirlerde yaşama fikirlerine öncelik vermemizi gerektiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de daha rahat ve konforlu ulaşım, daha temiz ve sağlıklı bir çevre Trabzon'da oluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. "

HAYALLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA BİRÇOK ÇALIŞMA BAŞLATTIK

"Çocukların dışarıda oynayabildiği, bisikletle ve yaya olarak kolayca hareket edilebilen, havası kaliteli, insanların kendilerini güvende hissettikleri, dinlenme ve ferahlama için yeşil alanları ve mavi alanları olan, aktif bir hayat biçimini teşvik eden, sağlayan, imar planlama, trafik, belediye, sağlık hizmetleri gibi farklı sektörleri dikkate alarak yaklaşabilen, spor ve hareket için yeterli imkanların olduğu ve dezavantajlı yeterli desteği alabildiği bir şehir hayal ediyoruz. Bu çerçevede birçok çalışmayı başlattık, bir kısmını tamamladık, bir kısmı da süratle devam ediyor. Tabii böyle bir hayal nasıl gerçekleşecek. Biz temel altyapı yatırımlarına önem vermek zorundayız. Hava kalitesinin yükseltilmesini gerçekleştirmek zorundayız. Gürültü kirliliğini azaltmak durumundayız. Yeşil ve mavi alanları artırmak durumundayız ve yine fiziksel aktivitenin hayatının olağan akışı içerisinde bir rutin olarak yaşanabildiği bir şehir oluşturmak zorundayız. Yani fiziksel aktiviteleri sadece belli rekreasyon alanlarına parklara sınırlandırmayacağız. Hayatımızın her anında rahatlıkla fiziksel aktivite yapabileceğimiz, hareketli olabileceğimiz bir yaşam biçimini bu şehre kazandırmak durumundayız. "

TRABZON TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ

"Biliyorsunuz büyük bir altyapı projesinin içindeyiz. Trabzon tarihinin en büyük altyapı çalışmasını başlattık ve yaklaşık bir yıldır yoğun bir gayretle bunu devam ettiriyoruz. Bu manada 565 km içme suyu, 150 km'den fazla kanalizasyon, 100 km'ye yakın yağmur suyu hattını oluşturuyoruz. ve yine şehrimizde adeta fırsat kolladığımız eksik doğal gaz hatlarının tamamlanmasını da bu projenin bir avantajı olarak görüyoruz. ve yine akıllı şehir uygulamaları olarak artık neredeyse her gün gündemimizde olan uygulamalara temel taban teşkil edecek, zemin oluşturacak telekomünikasyon altyapısını bu şehirde oluşturmaya çalışıyoruz. Bu altyapı projesinin içerisinde tamamen Büyükşehir Belediyesinin inisiyatifinde 450 km fiber altyapı oluşturuyoruz. Bu açık ara Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesidir. Elbette altyapı işleri zor işlerdir. Vatandaşlarımızın sabırlarını zorladığımız zamanlar oldu. Pandemiyi fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum ama hala üstyapıda yoğun bir gayretle bozduğumuz yerleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ama proje tamamlandığında şehrin sadece altyapısı tamamlanmış olmayacak. Aynı şekilde onunla birlikte yeni kaldırımlar, yeni ışıklandırmalar, yeni yollar, yeni peyzaj düzenlemeleriyle şehir adeta yenilenmiş olacak. Şehir olarak uzun yıllar bu avantajı yaşayacağız. "

HAREKETSİZLİK GLOBAL BİR SAĞLIK SORUNU

"Hava kalitesinin yükseltilmesi, gürültü kirliliğinin azaltılması noktasında da büyükşehir belediyeleri vaziyet almak zorunda. İşte gürültü eylem planlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hava kalitesinin artırılmasına yönelik denetimleriz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle beraber yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeşil ve mavi alanların oluşturulması, yani rekreasyon alanları, sahil düzenlemelerimiz, parklarımız, göllerimiz, nehir çevreleri vs. buraların da miktarının mutlaka artırılması gerekiyor. Ama fiziksel aktiviteler az önce de ifade ettiğim gibi şehirler için çok önemli. Çünkü hareketsizlik şu anda global bir sağlık sorunu ve dünyadaki en büyük 4. öldürücü faktör. Göğüs ve kolon kanserinde de her 4 vakadan bir tanesinin sebebi hareketsizlik. Dolayısıyla bu konu yani bugün başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası meselesi sadece bir slogan değil, çok somut verilerle de üzerinde çalışmamız gereken, mutlaka her şehrin her ülkenin mesafe katetmesi gereken ama aynı zamanda ulusal ve uluslararsı iş birliklerinin de etkin bir şekilde ortaya konmasını gerektiren çok önemli bir alan. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu meseleye böyle yaklaşıyoruz. "

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI HAZIRLANACAK

"Projelerimiz kapsamında üniversitemiz, şehrin dinamikleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları kamu kuruluşları hep beraber Trabzon'un ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm getirecek, bilimsel verilerle kararlar almamıza imkan sağlayacak Ulaşım Master Planı çalışmamız son sürat devam ediyor. Bu yılın sonunda taslak rapor elimizde olacak. Ama şimdi bununla birlikte bir Avrupa Birliği projesi hazırlamıştık. Ulaştırma Bakanlığı üzerinden kabul edildi. Türkiye'de SUMP dediğimiz 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı veya Projesi. 4 tane şehrin projesi kabul oldu bir tanesi de Trabzon'dur. 4, 8 milyon euroluk bir hibeyi biz elde ettik. ve inşallah 2022 yılının ocak ayından itibaren bu plan da Trabzon'da hazırlanmaya başlanacak ve burada bir kentsel hareketlilik planımız olacak, büyük bir veri merkezimiz olacak bisiklet ve yürüyüş yolları proje içerisinde var. Elektrikli ve akıllı bisiklet uygulaması Trabzon'da ilk kez ortaya konulacak. Yine kavşak dinamizasyon sistemleri, akıllı kavşak uygulamaları, akıllı duraklar gibi akıllı şehir uygulamalarında bu proje kapsamında Trabzon'da ilk olarak uygulamaya başlayacağız. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun. Elbette ulaşımla ilgili mesele sadece Ulaşım Master Planı değil aynı zamanda biz ulaşımı daha iyi yönetebilmek için göreve geldikten sonra Ulaşım A. Ş. gibi bir yapı oluşturduk. Yine akıllı otoparklar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolmuş modernizasyonu yine bu çerçevede yaptığımız önemli işlerden bir tanesi. "

MARAŞ CADDESİ'NİN BİR BÖLÜMÜNÜ YAYALAŞTIRIYORUZ

"Şehrin merkezindeki en önemli akslardan bir tanesi Maraş Caddesi'dir. Hareketliliği artırabilmek maksadıyla Maraş Caddesi'nin belli bir bölümünü 2022 yılı başı itibarıyla sadece yayalara tahsis ediyoruz ve araç trafiğine kapatıyoruz. Yani yayalaştırılmış yeni alanlarımızı da oluşturuyoruz. "

KATI ATIK BERTARAF MESELESİNİ ÇÖZDÜK

"Biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda sağlıklı şehirler ağının da bir üyesiyiz ve yedinci fazına da müracaatımızı yaptık. Daha yaşanabilir daha sağlıklı bir Trabzon olma adına uluslararası ağlardan, örgütlerden sonuna kadar faydalanma arzusundayız. ve Trabzon'umuzu daha sağlıklı bir çevreye kavuşturabilmek adına da çok büyük bir çevre altyapı yatırımı gerçekleştirdik. O da şehrin katı atık bertaraf meselesini çözmek oldu. Araklı ilçemizde, sadece Trabzon'un değil, Rize'nin de katı atıklarının toplanıp çok modern yöntemlerle bertaraf edildiği, yatırım maliyeti yaklaşık 60 milyon dolar olan bir büyük yatırımı, yap-işlet-devret modeliyle 2 senede inşa ettik ve şu anda faaliyetine başladı. Geçiş dönemi nedeniyle bazı sıkıntılar var ama ben bu geçiş döneminden sonra tesisin Trabzon'un katı atık meselesine uzun yıllar çok etkin şekilde çözüm üreteceğine inanıyorum. "

İLERİ TEKNOLOJİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

"Bizim çevre altyapısı olarak bir büyük sorunumuz var. O da hala Trabzon'da atık su arıtma tesisimiz yok. Yani biyolojik, modern bir arıtma tesisine acil olarak ihtiyacımız var. Şu anda kanalizasyonumuzu derin deşarj yöntemiyle 10-15 noktadan Karadeniz'in içine doğru püskürtüyoruz. Elbette bu da bir arıtma yöntemi ama bizim çok tercih edeceğimiz bir yöntem değil. Eskidiğini düşünüyoruz. O nedenle şu anda TİSKİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle ileri teknoloji arıtma tesisinin yeri noktasında çalışıyoruz. Projesi hususunda çalışıyoruz. Aynı zamanda finansmanı ile ilgili de ulusal ve uluslararası donörlerden araştırma yapıyoruz. ve en uygun şartlarda kredi ve hibeyi bulmaya gayret gösteriyoruz. Ümit ediyoruz yakın zamanda bu şehrin kanalizasyonunu sağlıklı bir şekilde arıtıp, Karadeniz'e vereceğimiz ileri teknoloji biyolojik arıtma tesisini bu şehre kazandıracağız. "

TRABZON YEŞİL DOĞASIYLA BİLİNEN BİR ŞEHİR

"Sözlerimin sonunda şehrin yeşil hikayeleri konusu önemli bir konu. Trabzon yeşil bir şehir. Bizim sloganımız da 'Renklerini Koruyarak Gelişen Şehir. ' Dolayısıyla bu renkler yeşil ve mavi. Bordo mavi de var. Biz zaten bu hikayelere alışkın bir şehiriz. Hakikaten şehrimiz özellikle Körfez ülkelerinden çok sayıda turisti çekiyor. Trabzon yeşil doğasıyla, muhteşem coğrafyasıyla bilinen bir şehir. Ama bu yeşilin korunması, şehir merkezlerindeki yeşilin artırılması ve daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayabilmemiz lazım. O manada biz de elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Sizlerin görüş ve önerileriyle daha sürdürülebilir daha sağlıklı bir kent idealimize yaklaşacağımıza inanıyorum. Toplantı süresince öncesinde, sonrasında sizlerden elde edeceğimiz görüşler bizler için mutlaka yol gösterici olacaktır. "

KWAASTENİET: AMACIMIZ YEŞİL HAREKETLİLİĞİ TANITMAK

Toplantıda konuşan Büyükelçi Kwaasteniet ise; "Avrupa Birliği'nin Hareketlilik Haftası son 10 senedir devam eden bir gelenek ve bu haftanın eylül ayında yapılmasının amacı güvenli, sağlıklı, yeşil hareketliliği tanıtmak. Batı ve Avrupa ülkelerinin şehirlerinde bu haftanın pazar günü tamamen otomobilsiz geçiyor ve çok keyiflidir. Hollandalılar için güvenli ve sürdürülebilir ulaşım bisiklet sürmekten ibaret. Ülkemizde 17 milyon vatandaş var ama 22 milyon bisiklet var. Bizim için bisiklet sürmek bir hayat biçimi ve çok önemli ulaşım metodu. Öğrendim ki bu aralar Hollanda'da satılan bisikletlerin yüzde 50'si elektronik bisiklet. Bu biraz belki Hollandalıların tembelleştiğini gösteren bir veri ancak elektronik bisikletlerle daha uzun yolculuklar yapabildikleri için daha az araç kullanılıyor. Bu sene geçen seneki gibi Avrupa Birliği'nin Hareketlilik Haftası'nı 'Yeşil Hikayeler Projesi'yle birleştirdim. Geçen sene bu çalışmaları Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik. Bu sene de Rize ve Trabzon'dayız. 'Yeşil Hikayeler' çok önemli bir program ve Türkiye'de birçok şehre ulaştık" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, toplantının ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte önce Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ardından Başkan Zorluoğlu ile Büyükelçi Kwaasteniet ve beraberindeki heyet Toklu Mahallesi'nde bisiklet sürdüler.

