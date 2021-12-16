Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı
Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen Atletico Madrid'den sonra bu kez Atalanta, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, orta sahaya Taylan'ı kazandırmak istiyor.
Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.
Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Sporx'in haberine göre; Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
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