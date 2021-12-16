Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı - Haberler Spor
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Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı

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Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen Atletico Madrid'den sonra bu kez Atalanta, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, orta sahaya Taylan'ı kazandırmak istiyor.

Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı

Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı

Sporx'in haberine göre; Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktıMustafa Burak Bozan

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Yorumlar (1)
sadece kadir:TAYLAN ı hemen satın herhangi bir bedelle. işe yaramıyor zaten. anadoluda bu gibi topçudan çok var. en azından paf takımından birini getir aynı topu oynar.. Taylanın oynadığı yana pas geriye pas aldığına geri veriyor.. hava mücadelesi yok orta yok ara pas yok kademeye girmeyi beceremiyor. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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