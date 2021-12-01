Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a ilişkin artan endişelere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Almanya'da reel perakende satışlar, ekimde tedarik darboğazları, Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga ve yüksek enflasyona yönelik endişelerinin etkisiyle yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 0,3 geriledi.

Konut kredi kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, İngiltere'de bu yılın kasım ayında Konut fiyatları yüzde 10 arttı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,71 artışla 470,86 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak 7.168,68 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,47 değer kazanarak 15.472,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,39'luk artışla 6.881,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16'lık yükselişle 26.371,92 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,12'lik düşüşle 1,132 seviyelerinden işlem gördü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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