Avrupa borsaları veriler ve bilançolarla yükseldi Başlıca Avrupa hisse senedi borsaları yeni haftaya, Eurobölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık ekonomilerine ilişkin verilerin açıklanacağı pazartesi gününe yükselişlerle başladı.

Başlıca Avrupa hisse senedi borsaları yeni haftaya, Eurobölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık ekonomilerine ilişkin verilerin açıklanacağı pazartesi gününe yükselişlerle başladı.

Bu arada, hisse senedi borsalarının önemli kağıtlarından HSBC ve Societe Generale ikinci çeyrek ve ilk yarıya ilişkin bilançolarında zarar gösterdiler.

Avrupa borsalarında, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın olanağı sağlayan sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance ve Birleşik Krallık hükümetinin, şirketin küresel merkezini Pekin'den Londra'ya taşımasına ilişkin anlaşma sağlandığı haber i de etkili oldu.Bu gelişmelerle;Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 1.70 yükselen Infineon Tech AG hisselerinin desteğinde yüzde 0.24 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 1.58 yükselen Fresnillo PLC hisselerinin desteğinde yüzde 0.14 yükseldi.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, Renault hisselerinin yüzde 1.42 yükselmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.31 yükselerek başladı.

Kaynak: DHA