23.08.2019 10:44

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına yönelik yayımlanan tutanaklarda, ekonomik yavaşlamanın beklenenden uzun sürebileceği vurgulandı.

Siyasi taraftaki gelişmelere bakıldığında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası, taraflardan gelen açıklamalar anlaşmasız Brexit seçeneğinin yüksek olduğuna işaret etti. Macron, anlaşmasız Brexit'in AB'nin seçimi olmadığını belirterek, tüm seçeneklere hazırlıklı olduklarını söyledi. Johnson ise Berlin temaslarının kendisini cesaretlendirdiğini, anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İtalya'da, Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti, CumhurBaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından hükümeti kurmayı denemeye hazır olduklarını söyledi.

Analistler, dün açıklanan ECB toplantı tutanaklarının ardından bankanın eylül ayı toplantısında faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Bununla birlikte İtalya kaynaklı siyasi belirsizlik ve anlaşmasız Brexit endişelerinin de yatırımcı kararlarını etkileyen temel gelişmeler olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların Jackson Holl toplantısından gelecek açıklamalarla yön bulmasının beklendiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artarak 376,36 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 yükselerek 11.830,99 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artışla 7.174,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 8.781,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 kazançla 5.417,20 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 primle 20.935,20 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1061 ile 1 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, sterlin/dolar paritesi ise 1,22 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA