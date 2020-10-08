Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin fanus sisteminde oynanmasına karar verildi.
Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı E Grubu'nda 13-16 Kasım'da Türkiye'de oynanacak maçlar şöyle:
Türkiye-Arnavutluk
Litvanya-Sırbistan
Türkiye-Sırbistan
Arnavutluk-Litvanya
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda 26-29 Kasım'da Türkiye'de yapılacak maçlar ise şu şekilde:
Türkiye-Hırvatistan
Hollanda-İsveç
İsveç-Hollanda
Türkiye-Hollanda
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki