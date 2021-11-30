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Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 27,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, kasım ayında Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,6, İtalya'da yüzde 4, Hollanda'da yüzde 5,6, Belçika'da yüzde 7,1, Letonya'da yüzde 7,4, Litvanya'da yüzde 9,3 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon verilerin toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artışı dikkati çekiyor.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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